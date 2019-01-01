ИТ-аутсорсинг (IT Outsourcing) – оптимальные решения задач продвижения и развития бизнеса в Москве

NoProblemIt ЭТО:
- команда сертифицированных и дипломированных специалистов сферы информационных технологий. С 2008 года мы усиленно трудимся, расширяя свои возможности. Наработали серьезный практический, а не только теоретический опыт в сфере IT-услуг на аутсорсинге.
Технические задачи, которые нам ставят предприятия-клиенты, решаются четко и быстро, но настоящая поддержка специалистов превыше всего, и она бесценна. NPI (NoProblemIt) – это нацеленность на результат в каждом конкретном случае. Мы помогаем разобраться в ситуации, важных вопросах, разработать стратегию бесперебойного и технологичного развития.
Стабильно и на современном уровне поддерживаем своих клиентов, делая упор на длительное сотрудничество. Важно: не работаем на потоке! Разговариваем на вашем языке, понимаем вас. Вникаем в суть бизнеса заказчиков, а потому возможны решения даже очень специфических задач и даже при ограниченном бюджете.
Уже более десяти лет нам доверяют такие компании, как «Ремстройподряд» (rsp.ooo), один из топовых разработчиков сайтов в Рунете kodix.ru и другие.
Наше местонахождение – г. Москва.
Наши специалисты - профессионалы, ориентированные на успех и победу.
Наши возможности – решение задач в сфере IT, повышение уровня доверенных проектов.
Уверены: справимся с любыми проблемами!
Уверены: справимся с любыми проблемами! Ждем ваши обращения!
Ждем ваши обращения, Консультируем бесплатно, в нужном объеме!
Основной параметр доверия – стабильность присутствия на профильном рынке. NPI – ваш ответственный и надежный партнер!
На связи опытные специалисты компании. Бесплатные консультации профессионалов помогут выбрать пакет услуг, получить персональные решения.
Максимальная лояльность к клиенту даже при первичном обращении. Снижаем цены при определенных параметрах обслуживания.
Нацелены на стабильность сотрудничества. Продумываем персональные условия при подписании договора длительного обслуживания.