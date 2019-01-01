ИТ-аутсорсинг (IT Outsourcing) – оптимальные решения задач продвижения и развития бизнеса в Москве

Забудьте о лишних тратах на поиск специалиста, оборудование рабочего места, покупку и модернизацию ПО. Квалифицированные специалисты NPI сокращают расходы! Говорим «нет» проблемам!
Продвижение и развитие бизнеса – сфера деятельности профессионалов IT. Не упустите шанс использовать новейшие технологии и наши возможности в интересах вашей компании. NoProblemIt с вами!

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Мы перезвоним!

NoProblemIt ЭТО:

 - команда сертифицированных и дипломированных специалистов сферы информационных технологий. С 2008 года мы усиленно трудимся, расширяя свои возможности. Наработали серьезный практический, а не только теоретический опыт в сфере IT-услуг на аутсорсинге. 

Технические задачи, которые нам ставят предприятия-клиенты, решаются четко и быстро, но настоящая поддержка специалистов превыше всего, и она бесценна. NPI (NoProblemIt) – это нацеленность на результат в каждом конкретном случае. Мы помогаем разобраться в ситуации, важных вопросах, разработать стратегию бесперебойного и технологичного развития.

Стабильно и на современном уровне поддерживаем своих клиентов, делая упор на длительное сотрудничество. Важно: не работаем на потоке! Разговариваем на вашем языке, понимаем вас. Вникаем в суть бизнеса заказчиков, а потому возможны решения даже очень специфических задач и даже при ограниченном бюджете.

Уже более десяти лет нам доверяют такие компании, как «Ремстройподряд» (rsp.ooo), один из топовых разработчиков сайтов в Рунете kodix.ru и другие.

Наше местонахождение – г. Москва.
Наши специалисты - профессионалы, ориентированные на успех и победу. 
Наши возможности – решение задач в сфере IT, повышение уровня доверенных проектов.
Уверены: справимся с любыми проблемами!
Уверены: справимся с любыми проблемами! Ждем ваши обращения! 
Ждем ваши обращения, Консультируем бесплатно, в нужном объеме!

Более 10 лет в
списке лидеров
it рынка Москвы!

Основной параметр доверия – стабильность присутствия на профильном рынке. NPI – ваш ответственный и надежный партнер!

Оперативность
реакции на заказ
и выполнения
задач любой
сложности!

На связи опытные специалисты компании. Бесплатные консультации профессионалов помогут выбрать пакет услуг, получить персональные решения.

Скидки при
объемах работ
и повторном
обращении

Максимальная лояльность к клиенту даже при первичном обращении. Снижаем цены при определенных параметрах обслуживания.

Специальные
условия
для постоянных
клиентов

Нацелены на стабильность сотрудничества. Продумываем персональные условия при подписании договора длительного обслуживания.

Наши компитенции:

Абонентское обслуживание компьютеров и принтеров

Обслуживание серверов


Разработка и поддержка сайтов

Поддержка G-Suite для бизнеса


Инвентаризация оборудования и инфраструктуры


Облачная инфраструктура



Подбор и поставка компьютерной техники и серверов

Обучение компьютерной безопасности


Аудит IT инфраструктуры

Проектирование и монтаж сетей СКС и ЛВС

Обслуживание видеонаблюдения

Внедрение
Office 365

Маленький офис
  • До 10 раб. мест
  • 1 плановый выезд в мес
от 2000р.
Средний офис
  • До 30 раб. мест
  • 3 плановых выездов в мес
от 1500р.
Большой офис
  • 50+ раб. мест
  • выделенный сотрудник
от 1000р.

Заказ услуг

С момента заказа услуг it outsourcing в нашей компании, вы снимите с себя огромный пласт вопросов и получите больше времени для того что бы нацелиться на решение своих непосредственных бизнес задач!

Контакты

Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом. В удобное для Вас время!

  • Ул. Академика Челомея д. 3 строение 2
  • +7 499 110-00-84
  • npi-web@npi.msk.ru
© 2019 NOPROBLEMIT
Разработка и поддержка сайта
www.noproblemit.ru